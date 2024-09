Berrettini fuori a sorpresa: i preconvocati dell'Italia per la Coppa Davis

Il capitano Filippo Volandri ha diramato una prima lista di convocazioni per il quintetto azzurro che volerà a Malaga per disputare sul cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena le Final Eight di Coppa Davis dal 19 al 24 novembre. Nelle preconvocazioni della nazionale campione in carica figurano i primi tre singolaristi in ordine di classifica e quindi il numero uno al mondo Jannik Sinner , Lorenzo Musetti (18) e Flavio Cobolli (32) , insieme ai due doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli . Tra i grandi assenti c'è dunque al momento Matteo Berrettini , ma non è da escludere una sua convocazione, che in occasione della fase a gironi andata in scena all' Unipol Arena di Bologna ha vinto tutte e tre le partite dispitate contro Joao Fonseca , Alexander Blockx e Botic Van de Zandschulp .

Le parole di capitan Volandri

"Quest’anno torneremo a Malaga con l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese - ha dichiarato il capitano della squadra azzurra Filippo Volandri -. Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi. La rosa è composta da giocatori importanti e tutti di altissimo livello, su cui so di poter contare. Stiamo tutti lavorando per arrivare pronti all’appuntamento con la Final 8. Nei quarti dovremo affrontare l’Argentina, una squadra importante: Guillermo Coria ha a disposizione singolaristi di assoluto valore come Cerundolo, Etcheverry, Baez e un doppio di qualità come quello composto da Molteni e Gonzalez. Noi, però, abbiamo una squadra forte, composta da ragazzi eccezionali che formano un gruppo che proprio nella coesione trova la sua forza. Non posso dunque che guardare con ottimismo a novembre e al futuro della Coppa Davis".

Final Eight, quando gioca l'Italia

L'Italia inizierà il suo percorso a Malaga contro l'Argentina, avversaria ai quarti di finale. La squadra capitanata da Guillermo Coria si è posizionata al secondo posto nel Gruppo D di Manchester alle spalle del Canada. Non si conosce ancora la data della sfida, che si disputerà tra il 19 e il 21 novembre. In caso di successo gli azzurri troveranno nella semifinale, in programma tra il 22 e il 23 novembre, USA o Australia, mentre la finalissima che assegnerà l'insalatiera d'argento si giocherà domenica 24 novembre.