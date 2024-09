Coppa Davis, c'è Nadal tra i preconvocati della Spagna!

Le liste dei preconvocati per le Final Eight di Coppa Davis stanno regalando numerose sorprese. Se per l'Italia ha fatto notizia l'assenza di Berrettini, per la Spagna la grande sorpresa è Rafa Nadal nel quintetto che volerà a Malaga per le sfide sul cemento indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena.