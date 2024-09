Atp Tokyo, Berrettini è al secondo turno: sconfitto Van de Zandschulp

Inizia con il piede giusto l'avventura di Matteo Berrettini nell' Atp 500 di Tokyo . All'esordio il tennista romano si è imposto in un'ora e 30 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-4 sul qualificato Botic Van de Zandschulp e ha staccato il pass per il secondo turno. Reduce dalle tre vittorie conquistate in Coppa Davis , Matteo supera ancora l'olandese, come era accaduto una settimana fa sul cemento indoor dell' Unipol Arena di Bologna , riuscendo ad aumentare la sua striscia positiva. Una buona prestazione per l'azzurro, che ha annullato due delle tre palle break concesse all'avversario in tutta la partita grazie anche ad un rendimento del 71% di punti vinti con la prima in campo. Berrettini attende ora di conoscere il suo avversario al secondo turno, che uscirà dalla sfida tra la testa di serie numero uno del tabellone (e fresco finalista agli US Open ) Taylor Fritz e il francese Arthur Fils .

La cronaca

Inizia in salita la partita di Berrettini che nel primo gioco cede subito il servizio. Nel secondo game Van de Zandschulp non riesce però ad allungare e arriva quindi il controbreak che apre una serie di cinque giochi consecutivi che portano il romano avanti 5-1 nel parziale d'apertura. L'olandese reagisce e riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma Matteo non sbaglia e sfrutta la seconda chance al servizio di far suo il primo set. Nel secondo Berrettini parte forte e si mette subito al comando grazie al break. L'azzurro conduce nel punteggio e i suoi game alla battuta filano via veloci fino all'ottavo gioco, quando deve annullare una palla break per salire sul 5-3. Nel nono game Van de Zandschulp annulla due match point, ma poi non può nulla in risposta: con un game a zero Berrettini chiude la partita e sigilla il secondo turno a Tokyo.