Atp Pechino, fuori Sonego. A Tokyo eliminato Arnaldi

ROMA - Fuori al primo turno Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, i due italiani impegnati oggi al "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships", l'Atp 500 da 1.818.380 dollari in corso sul duro dell'Ariake Colosseum di Tokyo. Arnaldi, numero 33 del mondo, ha ceduto 6-3 6-2 contro lo statunitense Tommy Paul, numero 13 Atp e quinta testa di serie. Il sanremese, che non vince due partite di fila in un 500 dal quarto di finale di Barcellona ad aprile sulla terra battuta, ha incassato la 12esima sconfitta in 29 partite stagionali sul duro. Bellucci, numero 103 Atp, si è arreso per 6-4 6-2 contro il britannico Jack Draper, numero 20 del mondo e fresco semifinalista allo US Open. Resta dunque un solo azzurro in tabellone, Matteo Berrettini, primo italiano a vincere un match in main draw a Tokyo dal 2010. Berrettini attende al secondo turno il vincitore della sfida tra Taylor Fritz, finalista allo US Open, e Arthur Fils.