Zverev, il motivo del forfait a Pechino: "Devo pensare alla mia salute"

Non ci sarà Alexander Zverev tra i partecipanti al ricchissimo tabellone dell' Atp 500 di Pechino , dove Jannik Sinner guida l'ordine delle teste di serie. Di rientro dalla Laver Cup di Berlino , il tennista tedesco ha infatti deciso di prendersi qualche giorno per recuperare, come dichiarato all'agenzia di stampa tedesca 'Deutsche Presse-Agentur'. Il numero 2 al mondo ha spiegato il motivo del forfait.

Zverev, la causa del ritiro

"Purtroppo mi è stata diagnosticata una polmonite, il che spiega i miei problemi fisici degli ultimi mesi. Devo pensare alla mia salute, punto a tornare in campo il prima possibile - ha detto il tedesco -. Due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava, mi sono stancato molto e velocemente. Anche l'allenamento a Parigi non è stato molto intenso. Sono davvero dispiaciuto di dovermi ritirare dal China Open, i miei tifosi cinesi mi mancheranno e spero di poter giocare di nuovo davanti a loro presto". Zverev non figura al momento tra i pre-convocati della Germania in Coppa Davis, mentre è ancora presente nell’entry list del Masters 1000 di Shanghai.