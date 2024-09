Sinner, prima vittoria con il nuovo team: “Abbiamo cambiato qualcosa”

Jannik Sinner c'è. Il tennista azzurro, dopo il bacio alla zia, ha parlato a caldo del successo ottenuto contro Jarry al China Open, l'Atp 500 di Pechino che nella passata edizione ha vinto battendo Carlos Alcaraz in semifinale e in finale Daniil Medvedev: "Il primo turno di un torneo non è mai semplice, e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sono contento della mia prestazione. Lui ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita".