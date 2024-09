Musetti-Bergs, Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Torna in campo Lorenzo Musetti a pochi giorni dalla delusione rimediata nella finale dell' Atp 250 di Chengdu . Il numero 2 d'Italia ha mancato l'appuntamento con il terzo titolo della sua carriera nel circuito maggiore, perdendo contro Juncheng Shang la terza finale della stagione dopo quella del Queen's , per mano di Tommy Paul , e quella di Umago contro Francisco Cerundolo . Nell'Atp 500 di Pechino, il tennista di Carrara, testa di serie numero 6 del tabellone, esordirà contro il belga Zizou Bergs che ha passato le qualificazioni battendo nell'ordine Yannick Hanfmann e Corentin Moutet .

Musetti-Bergs, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Bergs, valevole per il primo turno dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà venerdì 27 settembre come secondo match sul Moon Stadium a partire dalle ore 5:00, al termine della sfida tra Roman Safiullin e Stan Wawrinka.

Musetti-Bergs, i precedenti

Tra Musetti e Bergs non ci sono precedenti.

Musetti-Bergs, dove vederla in tv

L'incontro tra Musetti e Bergs a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.967 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 48.690 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.219 (100 punti)

SEMIFINALE – € 178.540 (200 punti)

FINALISTA – € 335.019 (330 punti)

VINCITORE – € 622.668 (500 punti)