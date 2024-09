Marco Panichi, la reazione dopo la prima partita con Sinner: "Incredibile come..."

Buona la prima per Jannik Sinner all' Atp 500 di Pechino . Il numero uno al mondo ha superato Nicolas Jarry all'esordio con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 e conquistato l'accesso al secondo turno del torneo, dove affronterà Roman Safiullin o Stan Wawrinka . La partita contro il cileno è concisa con l'esordio nel box di Sinner del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio , che hanno un passato nel team di Novak Djokovic . I due nuovi innesti hanno affiancato per la prima volta Darren Cahill e Simone Vagnozzi nella panchina del tennista altoatesino.

Panichi, le parole dopo l'esordio nel box

Marco Panichi ha commentato con un post sui social le sue sensazioni dopo l'esordio vincente nel box di Sinner. "Incredibile come dopo tanti anni - ha scritto il preparatore romano - la competizione, l'adrenalina, la conferma o meno se il lavoro svolto stia dando i suoi frutti, (in una parola lo SPORT) possano ancora emozionarti come il primo giorno. Grato per tutto ciò".