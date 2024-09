Berrettini-Fils Atp Tokyo: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Matteo Berrettini ha conquistato l'accesso al secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo . Il tennista romano, reduce dai tre successi nella fase a gironi di Coppa Davis , ha superato al debutto Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 30 minuti di gioco. Una buona prestazione per dare continuità agli ottimi risultati dell'ultimo periodo. L'azzurro affronterà al secondo turno il francese Arthur Fils , che ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero uno del tabellone Taylor Fritz , con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

I precedenti tra Berrettini e Fils

Sarà una sfida inedita quella tra Berrettini e Fils. I due infatti non si sono mai affrontati prima e quello di Tokyo sarà il primo incrocio.

Berrettini-Fils, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Fils, valevole per il secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo 2024, si disputerà venerdì 27 settembre sul "Colosseum" non prima delle ore 11:00.

Berrettini-Fils, dove vederla in tv

L'incontro tra Berrettini e Fils a Tokyo sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Tokyo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 12.695 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 23.801 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 44.587 (100 punti)

SEMIFINALE – € 87.267 (200 punti)

FINALISTA – € 163.733 (330 punti)

VINCITORE – € 304.295 (500 punti)