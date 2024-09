Retroscena Sinner-Totti: cosa si sono detti e perché sono così legati

Compie oggi 48 anni Francesco Totti e chissà se tra i tanti auguri che gli sono arrivati, o che gli arriveranno, ci sono anche quelli di Jannik Sinner. Ma perché i due si conoscono e sono così legati? È chiaro che Totti appartiene a una generazione diversa rispetto a quella di Sinner, non a caso nella sua rubrica c'è il numero di Federer, che comunque ha cinque anni meno di lui. Ma un anno e mezzo fa al Foro Italico Totti e Sinner furono protagonisti di un breve scambio a padel in cui scherzarono giusto qualche minuto, Niente di che, insomma. Ma allora perché Totti ha detto che i suoi consigli sono stati fondamentali per Jannik e il numero uno al mondo del tennis ha risposto a tono?