Atp Pechino, Musetti vola al secondo turno: Bergs ko in tre set

PECHINO (CINA) - Debutto con vittoria per Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Pechino. Il tennista carrarino, n.19 del ranking mondiale e sesta testa di serie del tabellone, si riscatta dopo il ko in finale a Chengdu piega il qualificato belga Zizou Bergs, n.74 della classifica, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4 in due ore e 13' di partita.