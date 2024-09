Sinner e Alcaraz dopo le polemiche si vedono in palestra: il video lascia senza parole

Sembra essersi allentata la tensione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Nei giorni scorsi aveva sollevato qualche polemica l'appello sul calendario lanciato dal tennista spagnolo, che in occasione della Laver Cup di Berlino si era lamentato della fitta programmazione dei tornei. A quelle dichiarazioni è poi arrivata la risposta del numero uno al mondo: "Ho visto e sentito molti giocatori lamentarsi del calendario. È molto lungo e dovremmo parlarci per fare qualcosa al riguardo, ma noi possiamo ancora scegliere cosa fare e quale torneo disputare ". Proprio a queste parole si erano infine aggiunte quelle di Alcaraz, che ha di nuovo ribattuto: "Molti giocatori sono d'accordo con me, dobbiamo fare qualcosa al riguardo".

Sinner e Alcaraz, l'incontro in palestra

Entrambi impegnati nell'Atp 500 di Pechino, Sinner e Alcaraz, rispettivamente testa di serie numero uno e due del tabellone, hanno iniziato il loro torneo con un successo convincente. L'azzurro, dopo un inizio in salita, ha concesso le briciole a Nicolas Jarry riuscendo ad imporsi in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 e ora attende al secondo turno Roman Safiullin, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio su Giovanni Mpetshi Perricard con lo score di 6-4 6-4 guadagnandosi la sfida con Tallon Griekspoor. I due fuoriclasse potrebbero affrontarsi in finale a Pechino in quello che sarebbe il decimo atto della loro rivalità. Nel frattempo, l'incontro è avvenuto nella palestra dell'Olympic Green Tennis Centre, dove Sinner e Alcaraz sono stati immortalati mentre scherzano e ridono durante un allenamento. Le immagini hanno già fatto il giro del mondo e scatenato le reazioni dei social che hanno invocato la "Sincaraz".