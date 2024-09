Binaghi su Sinner e Berrettini: "In tv vanno meglio della Nazionale di calcio..."

" Il nostro sport è sempre più popolare, siamo reduci da un mese di successo e di grande entusiasmo . Mai si sarebbe potuto trovare un momento migliore per un torneo di tennis in Italia". Ha parlato così il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi , in occasione della conferenza stampa di presentazione dell' Olbia Challenger , l'Atp Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Terranova. Binaghi ha parlato del momento roseo del tennis italiano, che sta coinvolgendo sempre più appassionati sul campo e anche in televisione, con numeri in costante crescita.

Binaghi: "Il tennis seguito come il calcio"

“Abbiamo vinto Cincinnati, un Masters 1000 come gli Internazionali BNL d’Italia, poi Sonego ha vinto un altro torneo a Winston-Salem. Abbiamo avuto la ciliegina sulla torta dello US Open, secondo Slam nella stagione di Jannik Sinner, e ci siamo anche qualificati per la finale mondiale di Coppa Davis. Crescono i praticanti, ma cresce anche l'appeal del nostro sport - ha sottolineato Binaghi -. Crescono gli spettatori e i telespettatori: le partite di Sinner e Berrettini sulla tv di Stato hanno ormai un'audience paragonabili a quelli della nazionale di calcio e a volte anche superiore. E tutti i nostri grandi tornei, dalle Nitto ATP Finals di Torino a novembre agli Internazionali BNL d'Italia registrano il sold out". Il presidente della FITP ha parlato anche l'importanza di tornei Challenger e ITF organizzati sul nostro territorio, dai quali è passato anche l'attuale numero uno al mondo: "La Federazione da anni ha creduto in questo tipo di competizioni, ha investito e le sostiene perché promuovono il tennis, lo sport più salutare, che allunga di più la vita come ormai è stato acclarato, ma anche perché creano grandi occasioni per i nostri giocatori, li fanno crescere prima. Da questi tornei in Sardegna sono passati tutti: è passato Sinner che ha vinto a Santa Margherita di Pula; è passato Berrettini che ha giocato a Cagliari; è passato Musetti e continuerà a passare il futuro del tennis italiano".