Paolini, che vittoria in rimonta su Tauson. Poi la battuta virale sull'altezza in diretta

Paolini idolo in Cina, la battuta virale sull'altezza

Jasmine Paolini, tra l'altro, dopo la vittoria è diventata una sorta di idolo in Cina. Il motivo? Eccolo. L'intervistatore, mentre è ancora in campo, le chiede: "In Cina la gente dice che se una ragazza minuta come te riesce a fare bene... sei una specie di modello e un buon esempio per loro. Cosa dici loro?" Jasmine risponde così: "Sì, sono piuttosto bassa, lo so. Ma come dico sempre, devo usare la mia strategia. È diverso. Devo cercare di costruire il punto. Dico sempre di non lasciare che la gente dica che non puoi fare qualcosa se ti manca qualcosa. Devi credere in te stesso e devi fare con quello che hai."