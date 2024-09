Berrettini ultime news: come sta dopo l'infortunio a Tokyo e quando può rientrare

Berrettini, quando può tornare

Dopo l'infortunio di Tokyo, Berrettini proverà a tornare in campo per il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 2 al 13 ottobre. Gli addominali hanno già creato tanti problemi a Berrettini nel corso della sua carriera e spesso il romano è stato costretto ai box per parecchio tempo. A gennaio 2020 Matteo rinunciò, per un infortunio di questa natura, all'Atp Cup. Poi ancora nel 2021 quando per lo stesso motivo si ritirò agli Australian Open e alle Nitto ATP Finals nel match contro Alexander Zverev. Ad Acapulco 2022 un nuovo infortunio. L'ultimo stop risale al 2023 per il problema agli addominali accusato a Montecarlo e poi la successiva distorsione alla caviglia agli US Open, che aveva tenuto Berrettini lontano dai campi fino al marzo di quest'anno. Se l'infortunio dovesse rivelarsi più grave del previsto, il romano sarebbe in forte dubbio anche per le Final Eight di Coppa Davis, che si disputeranno a Malaga dal 19 al 24 novembre.