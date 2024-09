Kyrgios, nuovo attacco social a Sinner dopo il caso doping riaperto

Kyrgios, nuova frecciata a Sinner

A pochi minuti dalla notizia dell'appello della WADA, Kyrgios ha pubblicato una storia Instagram che sembrerebbe indirizzata a Sinner. Il tennista australiano ha infatti postato la copertina del brano "The Way I Am" di Eminem, stoppata in una parte della canzone che recita così: "E tutta questa controversia mi circonda, e sembra che i media mi puntino subito il dito. Quindi ne punto uno verso di loro, ma non l'indice o il mignolo o l'anulare o il pollice, è quello che metti su quando non te ne frega un caz**, quando non sopporti semplicemente le stron**** che tirano fuori, perché anche loro sono pieni di mer***".

La storia che non lascia dubbi

Se la canzone postata dal tennista australiano poteva lasciare qualche dubbio, Kyrgios ha voluto rincarare la dose pubblicando una nuova immagine. Si tratta della notizia di Eurosport sul ricorso della WADA, al quale il finalista di Wimbledon 2022 ha aggiunto il commento: "Non così innocente dopo tutto no?".