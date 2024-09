Sinner-Lehecka, Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Il numero uno al mondo si è imposto ancora in rimonta, come successo nella sfida di primo turno contro Nicolas Jarry: 3-6 6-2 6-3 il punteggio rifilato al russo Roman Safiullin dopo 2 ore e 21 minuti di gioco per conquistare il tredicesimo quarto di finale della sua stagione. Un successo importante per l'azzurro, che arriva a poche ore dalla notizia del ricorso presentato dalla WADA sul caso doping. Per continuare la sua corsa verso la difesa del titolo, Sinner affronterà ai quarti di finale il ceco Jiri Lehecka, vittorioso su Roberto Bautista-Agut per 3-6 6-2 6-1.