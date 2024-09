Caso Sinner, le parole di Volandri: "Questa vicenda renderà Jannik ancora più forte"

Dopo le parole del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi , che ha si è detto fiducioso sul ricorso del TAS , e quelle dell'ex tennista e oggi commentatore televisivo Paolo Bertolucci , che ha preso le difese del numero uno al mondo , anche il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis , Filippo Volandri ha commentato la decisione della WADA di appellarsi alla Corte Arbitrale dello Sport contro l'assoluzione di Jannik Sinner , che era risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita, in due test antidoping effettuati lo scorso marzo in occasione del torneo di Indian Wells .

Caso Sinner, le parole di Volandri

"Sono certo che questa vicenda si concluderà nel migliore dei modi e lo renderà ancora più forte di prima. Siamo al suo fianco, e in Coppa Davis ci sarà sempre una maglia pronta per lui". Queste le parole del capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri, che ha rassicurato tutti anche sulla presenza di Sinner alle Final Eight di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. Nonostante l'Agenzia mondiale antidoping chieda una squalifica da uno a due anni, l'altoatesino potrà comunque continuare a giocare in attesa della sentenza definitiva.