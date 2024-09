Atp Pechino, fuori Musetti: vince il cinese Bu 2-0

ROMA - Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp 500 di Pechino. Sconfitto dal cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking, in due set. Il punteggio finale è stato 6-2, 6-4. Una sconfitta a sorpresa quella dell’azzurro, che saluta nel singolo il torneo con una partita senza lampi e sempre in mano a Bu. I numeri del match parlano chiaro: 54% di prime palle in campo vincendo appena il 47% dei punti. L’avversario con la prima palla ha fatto 4 punti su 5. Solo una chance di rimonta: nel secondo set, sul 4-4, Lorenzo commette diversi errori. Il cinese strappa un altro break e poi chiude in sicurezza sul 6-4.