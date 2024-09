Le rivelazioni terribili su Rybakina, c’entra il coach: “La sta rovinando”

"Rybakina, Insulti e pressioni dal suo allenatore"

Secondo quanto raccontanto, Rybakina soffrirebbe di un forte stress psicologico causato dal suo allenatore e di problemi di salute mentale reduci ??proprio da questo rapporto. "È molto stressata, è qualcosa di psicosomatico. È in un momento caotico, in uno stato completamente disorganizzato, non può giocare. Stefano era pronto a continuare a lavorare con Elena, lei ha deciso che si sarebbero lasciati a causa di un atteggiamento inappropriato nei suoi confronti. La 'mangiava' continuamente, come dicevano le persone intorno ad Elena. I suoi genitori l'hanno difesa, perché non poteva uscire da quel circolo vizioso. I familiari insistevano sul fatto che Lena avesse bisogno di un cambiamento nella sua vita tennistica: c'erano pressioni, insulti, cattiverie, parole che uscivano costantemente dalle labbra di Vukov".