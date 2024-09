Panatta sul ricorso della Wada: "Sinner è innocente, ma c'è troppa disparità"

ROMA - " Caso Sinner-Wada? Non sono un esperto di questioni giuridiche, ma anche dopo questo ricorso, resto fermamente della mia idea: Sinner è innocente. La sostanza rilevata è infinitesimale, siamo nell’ordine del miliardesimo in termini percentuali". Così Adriano Panatta commenta la decisione della Wada di presentare ricorso contro la sentenza dell' Itia , l'International Tennis Integrity Agency, che aveva assolto Jannik Sinner lo scorso agosto in relazione alla positività del numero uno al mondo al Clostebol . "Sappiamo che la sostanza si trasmette con estrema facilità, basta una stretta di mano. La linea difensiva di Sinner mi pare credibile: si è trattato di un errore, o di una leggerezza del fisioterapista. La Wada ha chiesto due anni di squalifica? Sarebbero un'enormità ".

Panatta: "Il doping è una piaga. Le anomalie si manifestano..."

L'ex campione azzurro sottolinea anche che "il doping è una piaga dell’intero mondo dello sport. Va anche sottolineato che negli ultimi decenni i controlli sono diventati più sofisticati e sono quindi aumentate le positività. I segni di un assunzione di sostanze dopanti? Quando avviene un improvviso e consistente aumento dei muscoli delle braccia è legittimo avere qualche sospetto. Anche le dimensioni del collo possono indicare un’anomalia".

Panatta sul caso Sinner: "C'è disparita, vi spiego perché"

Il vincitore del Roland Garros del 1976 spiega che negli anni '70 e '80 il doping "non esisteva". Gli indizi erano inequivocabili: "Basta guardare le foto dei giocatori dell’epoca. Il tennis non era dominato dalla componente atletica". Sulla vicenda che ha travolto Sinner spiega: "Mi pare abbastanza evidente che ci sia una situazione di disparità tra chi può permettersi un pool di avvocati di altissimo livello e chi, invece, non possedendo risorse importanti, non può difendersi con la stessa efficacia. Mi dicono che a certi livelli i legali abbiano costi elevati, parliamo di centinaia di migliaia di euro o addirittura milioni. Il sistema del ricorso non è democratico". Poi aggiunge: "Io credo nell’innocenza di Sinner, ma credo anche nel diritto di una difesa adeguata anche per chi ha risorse minori. Il problema è che i giocatori top hanno introiti che consentono di pagare gli avvocati migliori, mentre ci sono tennisti del circuito che faticano a comprare il biglietto per l’aereo".