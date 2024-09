Giallo Tsitsipas: scrive un post che poi sparisce. C'entra l'intelligenza artificiale

Tsitsipas, il post misterioso

"Siamo sull'orlo di una rivoluzione nel tennis - scrive il tennista greco sul proprio profilo X - guidata dai giocatori. Il cambiamento non è facile, ma se lo facciamo nel modo giusto il tennis potrebbe entrare in una nuova era: pensiamo a quanto potrebbe essere diversa la disciplina se giocatori come Rafa, Roger o Serena avessero potuto giocare al loro massimo livello ancora per qualche anno”. Il messaggio di Tsitsipas, poco dopo, è sparito dal profilo: il tennista aver affidato la sua protesta all’intelligenza artificiale, e qualcosa deve essere andato storto.