Sinner e il ricorso Wada: “Ho avuto notti insonni, ma non ho fatto nulla di male”

Sinner: "Non è una situazione piacevole"

"Non è una situazione in cui mi fa piacere trovarmi, è delicata e difficile e anche diversa. Quel che so però è che non ho fatto nulla di male e questo già mi aiuta un po' a tenere la testa alta - le parole di Sinner in conferenza stampa - Di certo ho passato notti insonni in questo periodo e adesso ancora una volta non sarà facile. È un qualcosa che potenzialmente può accadere e sono ovviamente deluso di ritrovarmi di nuovo in questa posizione, ma proverò a restare concentrato sul mio lavoro facendo tutto quel che potrò per farmi trovare pronto per ogni partita che dovrò affrontare. È un momento difficile per me e per il mio team. Tendo a tenermi vicine le persone che mi conoscono come persona e loro sanno chi sono, ma di sicuro non è facile".