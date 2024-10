Sinner-Alcaraz, Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà la sfida da sogno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a decretare il campione dell' Atp 500 di Pechino . La miglior finale possibile, quella più attesa, tra il numero uno e il numero due del tabellone. Sarà il decimo confronto diretto tra l'azzurro e lo spagnolo che si sono già giocati un titolo Atp, sulla terra rossa di Umago nel 2022, e ad avere la meglio fu Sinner in rimonta. Per accedere alla finale Jannik ha superato Yunchaokete Bu con il punteggio di 6-3 7-6(3) dopo aver battuto Nicolas Jarry all'esordio, Roman Safiullin e Jiri Lehecka . Alcaraz ha invece avuto la meglio in semifinale su Daniil Medvedev per 7-5 6-3 dopo i successi su Giovanni Mpetshi Perricard , Tallon Griekspoor e Karen Khachanov .

Sinner-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Alcaraz, valevole per la finale dell'Atp 500 di Pechino 2024, si disputerà mercoledì 2 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium a partire dalle ore 11:00.

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Quello che andrà in scena nella finale di Pechino sarà il decimo incrocio tra Sinner e Alcaraz a livello di circuito maggiore. Lo spagnolo è avanti 5-4 nel conto dei confronti diretti e ha vinto le ultime due partite, entrambe andate in scena quest'anno: 1-6 6-3 6-2 nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 nella semifinale del Roland Garros. Questa sfida ha già assegnato un titolo però e ad avere la meglio fu l'attuale numero uno al mondo: 6-7(5) 6-1 6-1 nella finale di Umago 2022.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Alcaraz a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.967 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 48.690 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.219 (100 punti)

SEMIFINALE – € 178.540 (200 punti)

FINALISTA – € 335.019 (330 punti)

VINCITORE – € 622.668 (500 punti)