Berrettini diretta Atp Shanghai: l'azzurro batte O'Connell. Segui tennis oggi LIVE

SHANGHAI (CINA) - Dopo l'infortunio a Tokyo, Matteo Berrettini torna in campo ed esordisce con una vittoria nell'Atp di Shanghai. L'azzurrosconfigge l'australiano Cristopher O'Connel, numero 79 della classifica mondiale in due set, con il punteggio di 7-6, 7-6. Segui la gara in diretta...