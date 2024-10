Sinner numero uno a fine anno se Alcaraz... Le combinazioni

Jannik Sinner numero uno a fine stagione: è ormai questione di poco tempo. Nonostante la sconfitta subita nella finale dell'Atp 500 di Pechino, dove il campione azzurro non è riuscito a difendere i 500 punti conquistati nella passata stagione arrendendosi in rimonta a Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3), rimane comunque sostanziale il vantaggio sugli inseguitori in classifica. Grazie al successo a Pechino, Alcaraz ha superato nel ranking Alexander Zverev portandosi nuovamente al numero due del mondo a quota 6.930 punti, ben 4.000 in meno rispetto a Sinner, che guida il ranking Atp con 10.930 punti. Proprio grazie a questa incredibile distanza Sinner potrebbe conquistare matematicamente la prima posizione nel ranking di fine anno già domenica 13 ottobre, giorno della finale del Masters 1000 di Shanghai.