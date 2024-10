Anna Kalinskaya, messaggio emozionante per i fan dopo la sconfitta di Sinner

È terminata agli ottavi di finale l’avventura di Anna Kalinskaya al WTA 1000 di Pechino. La tennista russa è stata sconfitta dall’ucraina Yulia Starodubtseva. Ha lottato ma non ce l'ha fatta. Ma se c'è una cosa che non ha vacillato è sicuramente lo spirito della fidanzata di Jannik Sinner. Nonostante il dolore per un'altra dura sconfitta, la Kalinskaya non perde l'entusiasmo. Invece di crogiolarsi nello sconforto, ha deciso di mostrare gratitudine a coloro che contano di più: i suoi fan.

Anna Kalinskaya sconfitta al China Open

Anna Kalinskaya ha perso contro Yulia Starodubtseva il primo ottobre. È stata sconfitta in due set, 7-5, 6-0, e ha concluso così la sua avventura a Pechino prima del previsto. Al di là del dispiacere la Kalinskaya ha dimostrato tutto il suo amore per i fan, che l'hanno sostenuta durante il torneo. Su Instagram, Anna ha condiviso alcune foto in cui è impegnata col torneo. "Grazie ai fan del China Open... fino al prossimo anno", ha scritto dimostrando così la sua voglia di tornare più forte che mai. In una storia ha invece mostrato tutti i regali e le lettere che ha ricevuto dai suoi sostenitori. "Grazie ai fan cinesi", ha sottolineato, esprimendo riconoscenza per i suoi ammiratori.

Anna Kalinskaya e il suo lato nascosto

Anna Kalinskaya ha sempre avuto un atteggiamento molto calmo sui campi ed è nota per la sua compostezza. Ma proprio durante il China Open è apparsa frustrata e impegnata in gesti che hanno ampiamente sorpreso gli appassionati di tennis e hanno evidenziato un tratto raro, e decisamente insolito, del suo carattere. Prima di vincere contro l'americana Hailey Baptiste nel suo primo incontro, la giocatrice russa ha perso un punto cruciale nel terzo set, quando era in parità sul 5-5. Ha tirato la palla con un po' troppa potenza ed è finita fuori dal campo. Uno sbaglio che ha agitato Anna, che ha sbattuto la racchetta a terra più volte prima di lanciarla in aria.