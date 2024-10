Sinner e Alcaraz, slitta l'esordio a Shanghai: il motivo e la nuova data

Prosegue al Masters 1000 di Shanghai il percorso parallelo di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il numero uno e due del mondo, dopo la finale di Pechino vinta dallo spagnolo, si sono imbarcati sullo stesso volo verso la sede del prossimo torneo, che li vedrà entrambi in campo dal secondo turno. L'altoatesino affronterà il giapponese Taro Daniel, mentre il classe 2003 iberico se la vedrà con il cinese Juncheng Shang. Si dovrà però attendere ancora un po' per il loro esordio nel torneo, inizialmente previsto per la giornata di venerdì.