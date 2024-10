Errani e Paolini vincono ancora, è semifinale a Pechino

Non smette di regalare gioie il 2024 di Sara Errani e Jasmine Paolini . La coppia azzurra, medaglia d'oro appena due mesi fa alle Olimpiadi di Parigi, conquista la semifinale nel doppio al Wta 1000 di Pechino , battendo la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 7-5 4-6 10-8. Si tratta della sesta semifinale dell'anno, che le vedrà di fronte alle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands , in cerca di una rivincità dopo la sconfitta subita proprio da loro a Miami. " Vedremo come andrà stavolta " - ha infatti commentato Errani dopo la vittoria.

La gioia di Paolini

Soddisfatta del risultato Jasmine Paolini: "Siamo state sempre positive nel tie-break - le sue parole -. C'era comunque tensione, abbiamo giocato ottimi punti, siamo rimaste concentrate. E' stato un match molto duro, alla fine siamo state anche un po' fortunate. Speriamo di continuare così". La coppia azzurra ha così la possibilità di lottare per un altro titolo in un 2024 ricco di soddisfazioni. Oltre al trionfo olimpico, il primo nella storia del tennis italiano, le due italiane hanno già messo in bacheca il Wta di Linz e il trofeo ottenuto in casa agli Internazionali d'Italia.