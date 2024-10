Pietrangeli e il ricordo di Lea Pericoli: la frase a sorpresa sul funerale

ROMA - Nicola Pietrangeli piange la scomparsa di Lea Pericoli, ex campionessa del tennis italiano come lui, morta oggi a 89 anni: "Per me è stata una sorella ed una compagna di vita - le parole all'Ansa del 91enne ex atleta, vincitore di due Roland Garros - non bastano le parole per descrivere cosa provo".