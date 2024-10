Errani/Paolini, finale Wta 1000 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale al Wta 1000 di Pechino. La coppia azzurra, vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha sconfitto in semifinale le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 6-3 1-6 10-4 riuscendo a conquistare la seconda finale della stagione in un "1000" dopo quella giocata e vinta agli Internazionali BNL d'Italia. Grazie a questo successo, con 4686 punti in classifica, Errani e Paolini sono anche matematicamente qualificate alle WTA Finals di Riyad. In finale le azzurre affronteranno la coppia vincente nel match tra Chan-Kudermetova e Cocciaretto-Samsonova.