Rublev, il racconto che ha scioccato il tennis: "Ho rischiato l'amputazione"

Rublev, le dichiarazioni shock

"Mi stavo allenando, e preparando per la Cina. E poi, un paio di giorni prima della partenza, dal nulla è successo qualcosa di inaspettato - ha raccontato Rublev in una recente intervista -. Questo di per sé, come hanno detto in seguito, di solito accade nei bambini. Non so come spiegarlo meglio. Per dirla correttamente, in generale, era necessaria un'operazione che, se non fosse stata eseguita, avrebbe sicuramente avuto conseguenze. Ci sarebbe anche potuta essere un'amputazione. È stata una fortuna che nelle prime tre o quattro ore tutto sia diventato chiaro, perché dopo cinque ore l'amputazione sarebbe stata inevitabile. Alla fine sono riusciti a eseguire l'operazione perfettamente. Tutto è andato bene, tutto è andato anche meglio del previsto, e quindi è stato possibile recuperare in fretta".