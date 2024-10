Berrettini-Rune diretta Shanghai, poi Musetti: stop per pioggia LIVE

SHANGHAI - Matteo Berrettini cerca altre risposte dopo l’esordio positivo nel torneo di Shanghai. Giovedì ha battuto l’australiano O’Connell per due set a zero. Ma dovrà aspettare: tutte le sfide di oggi sui campi esterni sono state annullate per pioggia. Secondo rinvio dopo quello di ieri sempre per maltempo. Attesa anche per Lorenzo Musetti che dovrà vedersela contro Goffin e Cobolli contro Wawrinka. Tutto rinviato a domani. Arnaldi, che ha giocato sul centrale coperto, sconfitto per 2-1 da Medvedev. Matteo saluta così il torneo cinese. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

12:19

Si gioca solo sul centrale: Sinner avanti 4-2 su Etcheverry

Doppio break di Jannik che in questo terzo e decisivo set è avanti 4-2. La diretta del match qui.

12:13

Atp Shanghai, i match da recuperare

Con questo altro rinvio, domani dovrebbero giocarsi gli incontri del 3° turno della parte bassa del tabellone, ma ci sono ancora nove match di 2° turno da disputare o completare. E la pioggia sembra prevista anche per lunedì.

12:03

Atp Shanghai, annullati i match di oggi causa pioggia

Ecco la decisione ufficiale: a Shanghai non si gioca sui campi esterni per la pioggia, che continua a scendere e non ha dato mai speranza di poter entrare in campo. Niente da fare per le sfide degli azzurri, che verranno riprogrammate.

11:46

Atp Shanghai, cosa dicono le previsioni

Il meteo non sembra cambiare. Così è praticamente impossibile vedere attività sui campi scoperti. Da capire quale sarà la decisione degli organizzatori. Anche per domani le previsioni meteo sembrano sfavorevoli.

11:35

Sinner vince il secondo set: 1-1 contro Etcheverry

Match complicato per l’azzurro che dopo aver perso il primo set al tiebreak vince il secondo per 6-4. Ora il terzo e decisivo set. Qui la diretta della partita.

11:21

Shanghai, cancellati 4 match di singolare

Oltre ai doppi, gli organizzatori del torneo di Shanghai hanno al momento cancellato anche 4 singoli in programma oggi: Tsitsipas-Muller, Carballes-Shelton, Monfils-Humbert e Machac-Vukic.

11:09

Berrettini-Rune, i precedenti

In attesa del possibile avvio di match uno sguardo ai numeri. I due sono al quinto scontro diretto (uno non si è disputato per ritiro del romano); il danese ne ha vinti 2 sul campo e il più recente risale ad agosto, quando avanzò al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

10:52

Atp Shanghai, nuovo rinvio. Cancellati i doppi

Nuovo tentativo alle ore 12 (ora italiana) sui campi esterni dove continua a piovere. Intanto cancellati da programma i doppi tra cui quello d’esordio di Bolelli-Vavassori. Così si riducono i match di giornata.

10:51

Sinner sotto a Shanghai

Jannik ha perso il primo set, molto combattuto, al tiebreak. Qui la diretta del match.

10:31

Atp Shanghai, rinvio probabile dei match

La pioggia continua a scendere sui campi esterni, al momento si gioca solo sul centrale. Nuovo rinvio per l’inizio: ore 11. Ma si va verso il rinvio.

10:11

Sinner in campo, gli altri azzurri in attesa

Le condizioni meteo al momento non sembrano migliorare. Arnaldi ha giocato sul centrale e purtroppo perso contro Medvedev. Ora in campo Sinner. Attendono invece Berrettini (contro Rune), Cobolli (contro Wawrinka) e Musetti (contro Goffin).

10:01

Sinner-Etcheverry: è 2-2

Inizio combattuto per Jannik che sul campo centrale sta sfidando Etcheverry. Qui la diretta del match.

9:46

Atp Shanghai, altro rinvio: in campo (forse) alle 10:30

La pioggia va e viene, ma non lascia comunque il tempo per asciugare i campi. Condizioni meteo difficili, nuovo rinvio alle ore 10:30 (16:30 in Cina) per il match tra Bergs e Dimitrov. Dopo toccherà a Berrettini.

9:36

Sinner, tocca a te. La sfida con Etcheverry

Mentre continua a ritardare l’inizio dei match sui campi esterni per pioggia, si torna a giocare sul centrale coperto dopo la sfida Arnaldi-Medvedev. Adesso c’è Sinner contro Etcheverry. Qui la diretta.

9:28

Arnaldi out, vince Medvedev 2-1

Niente da fare per Matteo che gioca una grande partita contro Medvedev. L’italiano vince il primo set 7-5, poi perde 6-4 6-4. Qui il tabellino del match.

9:22

Berrettini-Rune, quando si dovrebbe giocare

L’azzurro andrà in campo, pioggia permettendo, al termine del match Bergs-Dimitrov (iniziato ieri e poi sospeso per le condizioni meteo). Alle 9:30 si potrebbe iniziare…

9:13

Atp Shanghai, Arnaldi non molla: siamo sul 4-3

Sfida bellissima quella tra Arnaldi e Medvedev. Matteo dopo aver vinto il primo set 7-5, ha perso il secondo per 6-4. Ora è battaglia vera: il russo al servizio, ma siamo sul 4-3 per l’italiano. Qui il tabellino del match.

9:11

Atp Shanghai, slitta ancora l’orario di inizio

La pioggia non smette e ora l’orario d’inizio dei match sui campi esterni è in programma alle 9:30. Ulteriore rinvio sperando in un miglioramento delle condizioni meteo.

8:59

A Shanghai si gioca al momento solo al coperto: i match

Piove e si gioca sul campo centrale coperto. Arnaldi-Medvedev il primo incontro, a seguire toccherà a Jannik Sinner contro Etcheverry. Poi Alcaraz-Wu e ancora dopo Paul-Tabilo. Gli altri italiani attesi sui campi esterni.

8:52

Medvedev vince il secondo set contro Arnaldi

Dopo l’1-0 di Matteo, Medvedev pareggia i conti nel secondo set con 6-4. Qui il tabellino della sfida.

8:50

Italiani in campo, tutte le sfide attese

Oltre Arnaldi-Medvedev e Sinner Etcheverry ecco gli altri incontri. Sul Campo 7 c’è una sfida inedita per Flavio Cobolli, alla ricerca di una vittoria di prestigio contro un infinito Stan Wawrinka, una delle wild card della rassegna. Sul Grandstand 2 ci riprovano (dopo la pioggia di ieri) Matteo Berrettini e Holger Rune nel loro quinto scontro diretto. Sul Campo 6 Lorenzo Musetti vede David Goffin, avversario con cui non ha mai perso in carriera.

8:37

Le previsioni meteo su Shanghai

La pioggia non smette, per tutto il pomeriggio-sera le previsioni dicono precipitazioni importanti. Si rischia un’altra giornata come ieri. E anche domani condizioni meteorologiche critiche per scendere in campo.

8:27

A Shanghai ancora pioggia: posticipato l’inizio dei match

La pioggia non pare dare scampo anche in questa giornata. Le partite previste intorno alle ore 6.30 italiane sono ora in programma alle ore 9. Si gioca solo sul centrale coperto con Arnaldi-Medvedev. A seguire Sinner.

8:18

Atp Shanghai, attesa per Sinner

L’azzurro ieri ha vinto facile contro Daniel. Oggi la sfida, sul centrale dopo Arnaldi-Medvedev, con Etcheverry. Qui la diretta del match.

8:03

Arnaldi-Medvedev, siamo 1-1 nel secondo set

Sfida serrata tra l’italiano e il russo sull’unico campo, quello centrale coperto, attivo in questa giornata di pioggia. Siamo 1-1 nel secondo set (il primo vinto 7-5 dall’azzurro). Qui il tabellino del match.

8:01

A Shanghai uscito Bellucci

Bella partita del milanese ieri, ma il suo torneo cinese è già finito contro Zverev. La prima sfida del numero 101 ATP contro un Top 10 è terminata 6-4 6-2. Qui i dettagli.

7:44

Arnaldi vince il primo set contro Medvedev

Che partita di Arnaldi fin qui. Vince il primo set contro Medvedev per 7-5, inizia ora l secondo. Qui il tabellino del match.

7:42

Atp Shanghai, ancora pioggia: match a rischio

Continua a piovere sui campi di Shanghai e gli orari d’inizio dei match slittano. Le previsioni purtroppo non lasciano presagire nulla di buono. Si gioca solo sul centrale.

7:36

Atp Shanghai, gli azzurri in campo oggi

Tra i recuperi del secondo turno e gli incontri del terzo, la giornata di oggi vedrà in campo cinque italiani in singolare più un match di doppio, dove Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfideranno Tomas Machac e Zhizhen Zhang. Sinner, Arnaldi, Musetti, Cobolli e Berrettini. Tutto è legato alle condizioni meteo.

7:25

In campo già Arnaldi

Sul centrale coperto ecco la sfida tra Arnaldi e Medvedev. Ottimo il primo set dell’azzurro che sotto 3-1 ha rimontato fino al 4-3. Ora servizio per il russo.

7:15

Gli azzurri a Shanghai, inizia Arnaldi, poi Berrettini

Quella del Masters 1000 di Shanghai è diventata una lotta contro il maltempo. Ieri, il torneo che chiude lo swing cinese, ha visto sospesi per pioggia e poi annullati numerosi incontri. Solo Sinner e Bellucci hanno giocato. Oggi tocca a Berrettini, Musetti e Arnaldi.

Shanghai - Cina