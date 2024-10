Errani e Paolini battono Chan e Kudermetova in finale: è trionfo a Pechino

Non smettono di stupire Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra trionfa nel doppio al Wta di Pechino, battendo in finale la taiwanese Hao-ching Chan e la russa Veronika Kudermetova in due set con un doppio 6-4 dopo un'ora e mezza di gioco. Tutto questo mentre il connazionale Jannik Sinner approda agli ottavi nel torneo di Shanghai. Si tratta del quarto titolo in stagione per le due italiane, il terzo nel circuito maggiore femminile dopo Linz e Roma. A questi si aggiunge la medaglia d'oro conquistata appena due mesi fa alle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha permesso a Errani di completare il Career Golden Slam di doppio.