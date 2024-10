Musetti diretta Shanghai: segui la sfida contro Goffin. Tennis oggi LIVE

SHANGHAI (CINA) - Lorenzo Musetti affronta David Goffin, per i 32esimi di finale del torneo di Shanghai, gara più volte rinviata per la pioggia. L'azzurro cerca il pass per i sedicesimi di finale del torneo cinese contro il numero 66 della classifica Atp. Segui la diretta...

9:08

Musetti-Goffin: 5-0

Lorenzo Musetti mantiene il proprio turno di battuta e implementa il vantaggio su Goffin: il belga ora servirà per restare nel set

9:04

Musetti-Goffin: 4-0

Strepitoso Musetti! Conquista cinque punti consecutivi, risale da 40-0 e strappa nuovamente il servizio all'avversario. Avvio travolgente per l'azzurro!

8:58

Musetti-Goffin: 3-0

Lorenzo Musetti consolida il break conquistato nel secondo game vincendo anche il terzo gioco: avvio folgorante per il tennista carrarino.

8:54

Musetti-Goffin: 2-0

L'italiano strappa il servizio al tennista belga: Musetti subito avanti in questo inizio di partita

8:50

Musetti-Goffin: 1-0

Inizia la partita tra Lorenzo Musetti e David Goffin, l'italiano si aggiudica il primo game

8:35

Shangai, Musetti su campo indoor

Lorenzo Musetti fra qualche minuto sfiderà il belga David Goffin sul Campo Indoor 3 di Shangai. La sfida dell’italiano è stata programmata come seconda partita dopo l’incontro Thompson-Griekspoor che si è appena conclusa con il successo dell'olandese.

8:20

Shanghai, il programma stravolto per la pioggia

Anche oggi cade la pioggia su Shanghai. Gli organizzatori sono stati costretti a cambiare il programma delle partite, allestendo due campi indoor sui quali far proseguire il torno già frenato nei giorni scorsi dalle condizioni atmosferiche.

8:10

Il profilo di David Goffin

David Goffin è nato a Liegi il 7 dicembre 1990. Nel corso della sua carriera ha vinto sei titoli del circuito Atp tra cui i tornei di Tokyo e Marrakech. Il suo miglior risultato nei tornei Slam sono stati i quarti di finale raggiunti all'Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon.

7:50

Il profilo di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è nato a Carrara il 3 marzo 2002. Nel corso della sua carriera ha vinto due titoli del circuito Atp: Amburgo (2022) e Napoli (2022). Il suo miglior risultato in uno Slam è la semifinale raggiunta al torneo di Wimbledon nel 2024. Al momento è l’unico italiano ad aver conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi (Parigi 2024)

7:30

I precedenti tra Musetti e Goffin

Lorenzo Musetti ha battuto il belga David Goffin in due occasioni: la prima volta nel 2021 all'Open di Francia superando l'avversario al Roland Garros in tre set con il punteggio di 6-0, 7-5, 7-6, il secondo successo dell'italiano risale agli Us Open del 2022 quando Musetti si impose a New York in cinque set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6.

7:15

Il bilancio tra Musetti e Goffin

Nel corso della loro carriera i due tennisti si sono incontrati in due occasioni, e ha sempre vinto il tennista italiano.

7:00

Musetti all'esordio a Shanghai

Lorenzo Musetti, quindicesima testa di serie del torneo, ha ricevuto un bye al primo turno. Nel secondo affronterà ora il belga Goffin che al debutto ha piegato in due facili set l’australiano James Duckworth.

SEGUI LIVE TUTTI GLI INCONTRI

Shangai - Cina