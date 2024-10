Panatta e il gesto di Sinner: "Bravo Jannik". Poi si emoziona: "Sono ancora vivo"

ROMA - L’ultima puntata della Domenica Sportiva condotta da Simona Rolandi ha visto protagonista Adriano Panatta che ha commentato il gesto di Jannik Sinner , andato in soccorso di una raccattapalle colpita in maniera violenta da una pallina.

Panatta e il ricordo di Lea Pericoli

Ma la puntata è stata anche l’occasione per ricordare una grande figura del tennis italiano come Lea Pericoli. “Era chiamata la Divina - ha commentato commosso Adriano Panatta - era una gran donna, era speciale. Era sempre al centro dell’attenzione per il suo fascino, era una donna piena di classe. Ho passato tanto tempo insieme a lei, abbiamo avuto modo di lavorare insieme, Lea Pericoli, oltre a giocar bene a tennis, era anche una giornalista molto preparata”. Sugli schermi degli studi di Milano scorrono le immagini di un Panatta giovanissimo in compagnia di Lea Pericoli, sempre alla Domenica Sportiva nell’edizione del 29 settembre 1970. “Sono ancora qui, sono ancora vivo” ha chiosato l’ex campione di Davis.