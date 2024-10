Sinner e il "bisogno di riposo": come nasce lo sfogo e perché non riguarda solo lui

Le polemiche sul calendario e la programmazione dei tornei continuano a tenere banco nel circuito. Un problema di cui si è sempre parlato, ma che ora sembra avere maggiore risonanza da quando anche campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno iniziato a discuterne. Il tennista spagnolo in occasione della Laver Cup di Berlino aveva lanciato un vero e proprio appello dichiarando: " Il calendario è così serrato che a volte avrei davvero voglia di prendermi dei giorni per me, ma non posso perché devo allenarmi, devo viaggiare . Mi è capitato di non essere per nulla motivato e dover comunque giocare dei tornei". Sinner, invece, sebbene in prima battuta avesse replicato ad Alcaraz affermando che ogni giocatore può scegliere quali eventi disputare , nelle ultime dichiarazioni durante il Masters 1000 di Shanghai sembra aver leggermente aggiustato il tiro: "Abbiamo un sacco di tornei, questo è sicuro. Sarebbe l'ideale che non ci fosse la Coppa Davis dopo le Atp Finals ad esempio. Penso che sia sicuramente una cosa che cambierei nel programma . Il resto possiamo ancora sceglierlo come giocatori, se gioco a Pechino o se gioco qui. Non c'è stato alcun problema in questo senso per noi durante la stagione". Dopo la partita vinta a fatica contro Tomas Martin Etcheverry il numero uno al mondo ha anche rimarcato l'importanza del giorno riposo: "È stato difficile, ma sono contento del risultato. Il giorno di riposo mi servirà tanto per essere pronto per la prossima partita - ha detto - Cercherò sicuramente di dormire fino a tardi la mattina, devo vedere se giocherò a tennis o no. Questa sarà un'altra questione, perché mi sembra di aver giocato parecchio la settimana scorsa".

Calendario: i tornei con obbligo di partecipazione

Il tennis e lo sport in generale sono ormai da anni sempre più un business. Gli sportivi stanno diventando vere e proprie aziende, nel caso del tennis, la cui attività produttiva dipende da un singolo individuo. Se non giochi non guadagni. Più giochi e vinci e più diventi appetibile per gli sponsor. Per quanto riguarda il calendario tennistico maschile è opportuno precisare che tutti i giocatori hanno obbligo di partecipazione ai tornei degli Slam e agli otto Masters 1000. Nel caso non vi partecipino senza validi motivi, come per esempio un infortunio, subiscono sanzioni. Sulla partecipazione agli altri eventi molto dipende dalla programmazione del team o dal raggiungimento di determinati obiettivi. È anche vero che negli ultimi anni gli sponsor stanno diventando sempre più fondamentali per la realizzazione di un torneo di tennis e tanti sono i casi in cui le aziende, per investire in un determinato evento, pretendono la partecipazione di specifici giocatori.

Esibizioni: sì o no?

Un altro aspetto che ha sollevato e non poche polemiche riguarda il capitolo "esibizioni". Veri e propri show di tennis, dai ricchissimi montepremi, che c'entrano ben poco con il calendario ufficiale. Dall'Ultimate Tennis Showdown all'ultimo "Six Kings Slam" di Riyadh, il torneo in programma dal 16 al 19 ottobre a cui parteciperanno, oltre a Jannik Sinner, anche Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Si tratta dell'evento con il più alto montepremi nella storia del tennis, dove ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari solo per partecipare, mentre il vincitore guadagnerà un totale di 6 milioni di dollari. Se è dunque vero che il tennis è diventato così duro e impegnativo da mettere a repentaglio la salute dei giocatori, questi ultimi dovrebbero fare ancora tanto lavoro per trovare un equilibrio nel gestire la propria programmazione.