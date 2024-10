Polemiche a Shanghai per la partita di Musetti: "Ha giocato in una palestra?"

Lorenzo Musetti è uscito di scena al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista carrarino, numero 15 del seeding, si è arreso in rimonta al belga David Goffin con il punteggio di 1-6 7-6(6) 6-2 al termine di un match che si è disputato in condizioni "speciali". L'azzurro sarebbe dovuto scendere in campo due giorni fa nel penultimo Masters 1000 della stagione, ma la pioggia caduta a Shanghai ha costretto l'organizzazione non solo a rinviare i tanti match in progrmma sui campi aperti, ma anche ad adattarsi come possibile. Non potendo più rimandare le partite per questioni di tempo, nella giornata di lunedì tante sfide, tra cui quella di Musetti, si sono infatti disputate nei campi solitamente usati per gli allenamenti: delle specie di palestre senza tribune e senza copertura televisiva.