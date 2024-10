Cobolli, l'incredibile episodio che gli è costato il primo set con Wawrinka

Flavio Cobolli è costretto a rincorrere nella sfida di secondo turno al Masters 1000 di Shanghai , che lo vede opposto a Stan Wawrinka . Dopo aver tenuto il comando del punteggio per tutto il corso del primo set, il tennista romano si è arreso al tie-break per 8 punti a 6 dopo aver anche mancato due possibilità di chiudere il parziale d'apertura. A cambiare tutto è stato un episodio avvenuto nel tie-break , che ha ridato fiducia allo svizzero e tolto qualche certezza al numero 3 d'Italia.

Cobolli, l'episodio che ha cambiato il tie-break

A decidere un primo set equilibrato, dominato dai servizi, è stato il tie-break. Cobolli è subito partito con il piede giusto conquistando un mini-break e mantenendo il vantaggio fino al 4-3, quando Wawrinka ha ricucito lo strappo prima di perdere nuovamente un punto al servizio e concedere due set point al romano sul 6-4. Proprio nell'undicesimo punto del tie-break si è però verificato l'episodio che ha cambiato l'inerzia del tie-break. Sulla battuta di Wawrinka, Cobolli ha trovato una grande risposta con un dritto nei pressi della riga che sarebbe stato vincente. La palla è in un primo momento stata chiamata "out" dal giudice di linea, ma l'azzurro, certo che il suo colpo fosse buono, ha chiesto il "challenge" per rivedere il segno. Prima di conoscere il responso di occhio di falco Cobolli è andato a sedersi, convinto che la palla fosse buona e di aver quindi vinto il set, ma il challenge ha confermato la chiamata del giudice di linea. Wawrinka ha così accorciato le distanze sul 6-5, annullato il secondo set point e poi ribaltato tutto anche grazie al doppio fallo commesso da Cobolli sul 6-6.