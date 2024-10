Cobolli, l’errore dell’arbitro con Wawrinka è clamoroso: e nessuno se n'è accorto!

Flavio Cobolli ha staccato il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai , battendo in rimonta il tre volte campione Slam Stan Wawrinka con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 6-3 e regalandosi la sfida con Novak Djokovic . Dopo aver perso il primo set in maniera piuttosto incredibile , il tennista romano è riuscito a ribaltare la partita esprimendo per l'ennesima volta in questa stagione un tennis di altissimo livello. È davvero clamoroso però quanto accaduto nel terzo set: una svista del giudice di sedia Carlos Bernardes che ha avvantaggiato l'azzurro, bravo poi a prendersi il break che ha di fatto deciso la partita.

Cobolli-Wawrinka, clamoroso errore del giudice di sedia

Ha davvero dell'incredibile quanto successo nel corso del terzo set del match vinto da Cobolli contro Wawrinka a Shanghai. A beneficiare della svista del giudice di sedia Bernardes è stato il tennista azzurro, che ha conquistato il punto in questione e poi messo a segno in quel secondo game il break decisivo. Sul risultato di 1-0 in favore Cobolli nel terzo set, il giudice di sedia si è confuso con il punteggio dopo essersi distratto per sollecitare l'arrivo dei sali minerali richiesti dal romano. Wawrinka vince il primo punto del game, ma l’arbitro non segna in un primo momento il punteggio. Nel punto successivo, vinto da Cobolli, invece del 15-15 l'arbitro annuncia lo 0-30. Curioso il fatto che però nessuno, neanche Wawrinka o qualcuno del suo staff, si sia accorto dell’errore.