Kyrgios contro Sinner, nuovo attacco social: "Solo con chi è pulito..."

Kyrgios non perde occasione per attaccare o screditare Sinner, soprattutto dopo il caso doping e l'appello della Wada. Sono note ormai le frecciate social che il tennista australiano scaglia verso Jannik: dal post dopo il trionfo agli Us Open del numero uno al mondo alla misteriosa storia Instagram che cita Eminem, puntualmente ignorate da Sinner. E a queste, ora, se n'è aggiunta una nuova.