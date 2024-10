Cobolli-Djokovic diretta Atp Shanghai: Nole batte l'azzurro. Tennis LIVE

Dopo aver superato l'ostacolo Wawrinka, complice anche un errore dell'arbitro, Flavio Cobolli non riesce a ripetersi contro Novak Djokovic nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai . Il giovane azzurro ha affrontato il campione serbo per la prima volta in carriera perdendo in due set (6-1 6-2). Segui la sfida in diretta...

14:31

Cobolli-Djokovic, le statistiche

Le statistiche di Nole dicono: 60% di prime in campo, 83% di successo con la prima e 81% con la seconda. Male la resa di Cobolli sulla seconda, dove non va oltre il 30%.

14:18

Cobolli, il prossimo torneo

Flavio ha imparato e metterà da parte la lezione contro il suo idolo. A breve volerà in Kazakistan per disputare il 250 di Almaty.

14:02

Djokovic: "Cobolli era stanco"

"Niente ruggine oggi? No, avevo un piano e sapevo cosa dovevo fare. Dovevo cercare palle corte e di essere aggressivo. Cobolli era un po’ stanco per la partita di ieri. Fisicamente sto bene, era la prima volta che lo affrontavo e sono soddisfatto. Non pesavo che la mia forma sarebbe stata subito così buona", le parole di Nole dopo il successo in Cina.

13:58

Nole avanza a Shanghai

Djokovic arriva agli ottavi nel torneo cinese: il prossimo avversario sarà affronterà il russo Safiullin, che ha battuto Tiafoe in tre set giocando per tre ore.

13:51

Cobolli-Djokovic, una lezione di tennis

In un'ora Nole si è sbarazzato di Cobolli in due set. Il serbo è in palla e sta benissimo.

13:42

Cobolli-Djokovic 2-6: Flavio eliminato

Al primo match point Nole chiude una partita a senso unico in due set.

13:38

Cobolli-Djokovic 2-5: un altro break

Ai vantaggi Nole non lascia scampo a Flavio che corre tantissimo, spesso a vuoto.

13:33

Cobolli-Djokovic 2-4: allungo

Nole non sbaglia alla battuta. Ritmi sempre alti.

13:27

Cobolli-Djokovic 2-3: break di Nole

Riga sul lungo linea e applausi per l'ex numero 1 al mondo. Flavio è di nuovo sotto.

13:23

Cobolli-Djokovic 2-2: equilibrio

Game senza storia (40-15). Flavio non riesce a trovare le misure alla risposta.

13:20

Cobolli-Djokovic 2-1 ai vantaggi

Flavio lotta e resta dentro una partita difficilissima.

13:17

Cobolli-Djokovic 1-1: pareggio immediato

Nole risponde e non sbaglia praticamente nulla alla battuta.

13:13

Cobolli-Djokovic 1-0: inizia il secondo set

Flavio parte bene e fa suo il primo game del secondo set (40-15). Il servizio adesso sembra funzionare.

13:08

Cobolli-Djokovic 1-6: primo set a senso unico

Game a zero. Dominio totale di Nole.

13:06

Cobolli-Djokovic 1-5: secondo break

Ai vantaggi il serbo non perdona e si avvicina alla conquista del primo set. Game lunghissimi. Poi due errori di Flavio fanno la differenza.

12:57

Cobolli-Djokovic 1-4: l'allungo

Nole è una macchina. Turno semplice e lineare al servizio.

12:53

Cobolli-Djokovic 1-3: la reazione

Il tennista romano tiene la battuta (40-30) e inizia a carburare a scoppio ritardato.

12:49

Cobolli-Djokovic 0-3: non c'è partita

Game a zero per Nole. Flavio è in confusione.

12:47

Cobolli-Djokovic 0-2: subito break

Nole risponde bene e allunga (15-40). Flavio ha iniziato nel peggiore dei modi la sfida contro il suo idolo.

12:43

Cobolli-Djokovic 0-1 ai vantaggi

Subito un rovescio lungo linea vincente di Flavio. Poi sale in cattedra Nole che chiude il turno al servizio ai vantaggi, mandando in archivio due ace.

12:34

Cobolli-Djokovic sul Centrale

Il campo migliore del torneo sara il teatro della super sfida tra Flavio e Nole. Ci siamo quasi.

12:30

Djokovic, missione 100 titoli

Nole va a caccia del 100° titolo in carriera. A Shanghai ha sempre fatto bene. Infatti, non si è mai fermato prima dei quarti di finale.

12:25

Cobolli, il bilancio stagionale

Flavio finora ha messo da parte 34 vittorie e 25 sconfitte. In caso di vittoria contro Djokovic, l’azzurro raggiungerebbe gli ottavi di un Masters 1000 per la seconda volta in carriera dopo Cincinnati. Adesso la sfida contro Djokovic, oggettivamente non semplice.

12:20

Cobolli-Djokovic, il torneo a Shanghai

Per Flavio si tratta della prima partecipazione a Shanghai, decima volta invece per Nole, che mancava da quattro anni nel torneo cinese, dove ha vinto quattro titoli e centrato 35 vittorie complessive.

12:13

Cobolli contro i top

In carriera il romano non ha mai vinto contro un atleta che sta tra i top 10 in classifica. Sette sconfitte su sette finora. Il miglior risultato? Battere Tommy Paul, numero 13 al mondo durante il torneo di Cincinnati.

12:04

Cobolli-Djokovic in tv

La partita, in agenda non prima delle ore 12.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno. In streaming, invece, su Now.

11:58

Cobolli contro il suo idolo

Flavio non ha mai nascosto di essere un fan di Djokovic: "È il mio idolo da quando ho iniziato a giocare a tennis, sono cresciuto con i suoi video e i suoi match".

11:52

Cobolli-Djokovic, confronto inedito

Il telento azzurro non ha mai sfidato in carriera l'ex numero 1 al mondo. Non esistono precedenti nel circuito.

11:45

Shanghai, Cobolli sfida Djokovic

Dopo aver superato Wawrinka, c'è Novak Djokovic sulla strada di Flavio Cobolli: il match non inizierà prima delle 12:30.

Shanghai - Cina