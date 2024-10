La frase a rete di Zverev a Griekspoor dopo l'incredibile errore nel tie-break

È stato un match bellissimo, ricco di emozioni e di ribaltamenti di fronte, a chiudere l'ultima giornata dedicata ai terzi turni nel Masters 1000 di Shanghai . Dopo 2 ore e 50 minuti di battaglia è infine stato Alexander Zverev ad imporsi su Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(6) 2-6 7-6(5) e a conquistare il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà David Goffin . Eppure il numero 2 del tabellone, possibile avversario di Jannik Sinner in un'eventuale finale, se l'è vista davvero brutta dopo essere stato costretto al tie-break nel terzo set e dopo aver mancato, prima di riuscire a chiudere, ben sette match point.

Zverev, la frase a Griekspoor a fine partita

Sembrava quasi averla riacciuffata Griekspoor dopo essere stato per ben sette volte ad un passo dalla sconfitta. Il tennista olandese ha prima annullato quattro match point nel dodicesimo gioco del terzo set e poi ricucito in parte lo svantaggio nel tie-break recuperando da 2-6 fino a 5-6. L'ottavo match point è stato però quello buono per Zverev, che ha chiuso il match con la complicità dell'avversario, il quale, proprio nell'ultimo punto della sfida, si è divorato una facile volée a campo aperto affossandola a rete. Il tedesco ha comunque riconosciuto a Griekspoor l'ottima prestazione messa in mostra e con grande sportività a fine partita ha provato a consolarlo: "Hai giocato in maniera davvero incredibile".