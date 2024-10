Shelton sfida Sinner: "Ricordo la vittoria di un anno fa, non vedo l'ora"

SHANGHAI (CINA) - Superato l'ostacolo Carballes Baena, Ben Shelton si carica in vista della sfida con il numero 1 del mondo , Jannik Sinner , agli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai . E per farlo, l'americano sfoglia l'album dei ricordi, andando a ripescare il suo unico succeso in carriera contro l'italiano, curiosamente legato proprio al torneo cinese.

Stesso posto, stesso turno...

Esattamente un anno fa, infatti, Sinner e Shelton si affrontavano a Shanghai, proprio agli ottavi di finale. Jannik non era ancora il leader del Ranking Atp e fu Ben ad imporsi in rimonta al tie-break decisivo. Un ricordo diventato "prezioso" grazie alla scalata dell'altoatesino, che lo ha battuto per tre volte di fila negli incroci successivi tra Vienna e Wimbledon: "Quando si affronta uno dei due o tre migliori giocatori del mondo è sempre una grande opportunità. Ho fantastici ricordi legati alla vittoria dello scorso anno qui contro di lui. Avrò guardato degli spezzoni un paio di volte quest'anno. Non vedo l'ora di affrontarlo di nuovo, sarà divertente".