Berrettini cuore d'oro: il gesto verso la bambina a Shanghai emoziona tutti

L'avventura di Matteo Berrettini a Shanghai si è interrotta al secondo turno contro Holger Rune. Un'altra cocente sconfitta per il tennista romano, che non raggiunge il terzo turno in un torneo Masters 1000 da Montecarlo 2023. Sebbene non manchino le prestazioni sul campo, i risultati faticano ad arrivare, anche a causa di una condizione fisica non ancora al 100%. Oltre allo spettacolo sul terreno di gioco, a rubare la scena nella sfida tra Berrettini e Rune è stato il tenero siparietto del quale il romano si è reso protagonista insieme ad una baby-mascotte prima dell'ingresso in campo.