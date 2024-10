Wimbledon, c’è una novità dal 2025: cosa succede ai giudici di linea

Wimbledon 'congeda' i giudici di linea. A partire dal 2025, infatti, lo Slam in programma sull'erba londinese adotterà su tutti i suoi campi l'Electronic Live Calling (ELC) che andrà a effettuare le chiamate "out" e "fault" senza più il bisogno di avvalersi dell'occhio umano. Una svolta che segue quella annunciata ad aprile 2023 dall'ATP, che proprio dal prossimo anno introdurrà l'ELC nella totalità dei suoi tornei. La novità, come spiega il Ceo dell'All England Lawn Tennis Club, Sally Bolton, è stata approvata in seguito a "lunghe e adeguate considerazioni e consultazioni".