Wta Wuhan, Paolini vola agli ottavi: Yuan battuta in due set

WUHAN (CINA) - Inizia con il piede giusto l'avventura di Jasmine Paolini al Wuhan Open, Masters 1000 in corso sui campi in cemento dell'omonima città cinese. Fresca di trionfo a Pechino nel torneo di doppio con Sara Errani, tennista azzurra, n.6 Wta e terza favorita del seeding, si qualifica per gli ottavi di finale battendo l'idolo di casa, la cinese Yu Yuan, numero 41 del ranking, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 35' di partita.