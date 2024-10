Il Policlinico Campus Bio-Medico torna al Tennis & Friends

ROMA – Per la terza volta, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico partecipa a Tennis & Friends, l’evento in programma al Foro Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre che unisce attività sportiva e medicina per diffondere la cultura della prevenzione e coinvolgere attivamente la cittadinanza su questo argomento fondamentale. Durante la tre giorni di iniziative all’insegna della salute e dello sport, il Policlinico Campus Bio-Medico contribuirà con tre studi medici a cui i cittadini presenti potranno rivolgersi per ricevere prestazioni gratuite. E poi un gioco destinato ai più giovani per sensibilizzarli sull’importanza degli stili di vita e della corretta alimentazione.

Il commento dell'ad e dg del Campus Bio-Medico

“Anche quest’anno partecipiamo a Tennis & Friends offrendo alla popolazione prestazioni gratuite”, ha commentato Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che ha poi aggiunto: “In sinergia con le altre strutture sanitarie della Regione Lazio, questa manifestazione rappresenta per noi un’altra importante occasione per rispondere alle esigenze del territorio, rafforzare la fiducia dei cittadini e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di fare prevenzione e adottare stili di vita corretti”. In questo senso, infatti, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico presta un’attenzione particolare alla Medicina dello Sport, essendo anche Official Medical Partner dell’AS Roma.

Cos'è il Progetto Scuole

“La prevenzione è giovane” è il claim scelto quest’anno dagli organizzatori della kermesse. L’evento, infatti, si aprirà domani, venerdì 11 ottobre, con il Progetto scuole: una giornata interamente dedicata a studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie. E per l’occasione il Policlinico Campus Bio-Medico sarà attivo con la Healthy E-Race, ideata per educare i partecipanti ai giusti stili di vita, con un’attenzione particolare ai temi dell’alimentazione.

A partire dalle ore 10 di sabato poi, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico sarà presente al Villaggio della Salute con uno stand composto da tre studi medici. In particolare, saranno effettuate 48 ecografie mammarie bilaterali dall’equipe del professor Vittorio Altomare, direttore di Chirurgia senologica, 48 ecografie tiroidee dall’equipe del professor Nicola Napoli, direttore di Patologie osteo-metaboliche e della tiroide e 64 spirometrie dall’equipe del professor Pierfilippo Crucitti, direttore di Chirurgia toracica. I pazienti ritenuti idonei, inoltre, saranno inseriti nel percorso di screening “Un Respiro per la vita”. La prenotazione e l’accettazione saranno effettuate sempre presso lo stand, dove il personale del Policlinico fornirà tutte le informazioni utili a chi vorrà beneficiare del servizio.

Le parole del prof. Vittorio Altomare

Secondo il direttore di Chirurgia senologica del Policlinico Campus Bio-Medico, Vittorio Altomare, “la prevenzione del tumore al seno passa anche attraverso lo stile di vita, oltre che dagli irrinunciabili screening”. A 5 anni dalla diagnosi, l’88% delle donne sopravvive (Rapporto AIOM 2023) e il dato sale quasi al 99% nelle neoplasie mammarie al primo stadio. Proprio perché tante donne oggi guariscono, ha aggiunto Altomare, "è importante rivolgersi ai centri specialistici dedicati, in grado di offrire non solo tecniche chirurgiche e oncologiche più efficaci, ma anche soluzioni di terapia con migliori risultati estetici, per aiutarle a mantenere il benessere psicofisico e un rapporto positivo con sé stesse, per la sfera relazionale e affettiva".

“Ad oggi il tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro non solo in Italia ma anche nel mondo”, ha ricordato dal canto suo Pierfilippo Crucitti, direttore di Chirurgia toracica, che ha poi aggiunto: “Solo nel nostro Paese abbiamo 42.000 nuovi casi all’anno e si calcola che nel mondo faccia ogni anno tanti morti quanto i tumori del colon e della mammella insieme. Il fattore di rischio principale è il fumo, mentre la familiarità non è ancora così evidente, anche se su questo aspetto stiamo portando avanti alcuni studi insieme ai nostri genetisti”. La diagnosi precoce – ha concluso il professore – è fondamentale perché “consente di intervenire nella fase iniziale della malattia, con ottimi risultati in termini di sopravvivenza, che può raggiungere anche l’80 o 90% a cinque anni”.

Per Nicola Napoli, direttore di Patologie osteo-metaboliche e della tiroide, “questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e informare sull’importante ruolo svolto da questa ghiandola per il funzionamento del nostro organismo”. In tal senso, ha aggiunto il professore, “i nostri specialisti effettueranno una attività di prevenzione per la diagnosi precoce di noduli tiroidei mediante visita medica ed ecografia tiroidea. Diagnosticare precocemente un tumore tiroideo può permettere un trattamento con tecniche chirurgiche mini-invasive e soprattutto evitare la diffusione del tumore ai linfonodi in altri organi”.

Giunto ormai alla sua 14° edizione, Tennis & Friends è una manifestazione che unisce sport, salute e intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere lo sport come regola di vita e disciplina, come rispetto del prossimo senza discriminazioni, e di veicolare l’importanza della prevenzione. Con il coordinamento di Salute Lazio e Asl Roma 1 e il coinvolgimento delle strutture sanitarie del territorio, l’evento intende offrire alla cittadinanza visite e screening gratuiti. Sabato e domenica il Villaggio dello Sport accoglierà la Federazione Italiana Tennis e Padel e importanti Federazioni Sportive Nazionali che allestiranno spazi per avvicinare la popolazione alla pratica sportiva e alle diverse discipline. Oltre ovviamente al Torneo Celebrity, che vedrà sfidarsi sul campo le “storiche celebrità” di Tennis & Friends.

Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si caratterizza per l’esercizio sinergico delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Al suo interno sono attive 60 Unità operative, che erogano prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tariffa amica e privatamente. Dispone di 348 posti letto e 18 sale operatorie ed è attrezzato per interventi di chirurgia mini-invasiva e robotica. Comprende servizi ambulatoriali, di day-hospital, day-surgery, un pronto soccorso e reparti di degenza organizzati per intensità di cura. Dispone di un Hospice per le cure palliative, erogate anche in assistenza domiciliare, e di un Polo oncologico nel quartiere prenestino di Roma. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è accreditato presso la Joint Commission International (JCI) come primo Academic Hospital nel Lazio. L’attività sanitaria, didattica e di ricerca, svolta all’interno della struttura, soddisfa oltre 300 standard di qualità e sicurezza riconosciuti a livello mondiale.