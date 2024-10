Ritiro Nadal: tutte le reazioni del mondo del tennis e non solo

15:00

Volandri saluta Nadal: "Speriamo di incontrarlo"

"Ho avuto l'onore di condividere la mia carriera con grandi campioni come Rafa Nadal e Roger Federer. Il suo ritiro fa male, perché ci ha insegnato tantissimo, da lui ho imparato che non serve fare sacrifici, ma rinunce, è uno dei giocatori più sportivi di sempre, uno che si è battuto per tutti. Speriamo di incontrarlo nella finale di Davis a Malaga, ma se ci sarà è perché sarà competitivo". Queste le parole di Filippo Volandri, il capitano dell'Italia di Coppa Davis.

14:55

Ritiro Nadal, Mourinho lo saluta sui social

"Ho giocato con te tante partite, ho lottato con te per tanti punti e tante vittorie. Mi mancherai leggenda, i miei complimenti per questa carriera così fantastica", questa la dedica di José Mourinho per Rafa Nadal.

14:48

Nadal, una carriera di trionfi

14 Roland Garros (record assoluto), 4 Us Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open a cui vanno aggiunte 5 Coppe Davis e un oro olimpico. Questi i trionfi principali della straordinaria carriera di Nadal.

14:36

Mbappé saluta Nadal: "Una leggenda"

"Un esempio come giocatore e come persona. Sarai sempre una leggenda", questo il saluto di Kylian Mbappé nei commenti del post d'addio di Rafa Nadal.

14:23

Ritiro Nadal, il saluto di Cahill

A salutare e omaggiare Nadal c'è anche il coach di Sinner, Darren Cahill: "Ha avuto tutte le qualità di un atleta che vorresti per i tuoi ragazzi, per spingerli a imitarle: gentilezza, rispetto, grande lavoratore, leale, generoso, la volontà di combattere per ogni singolo punto. Un punto di riferimento. Un'ispirazione per generazioni e leggenda. Ben fatto, Rafa!".

14:12

Nadal sogna la sesta Coppa Davis

La carriera di Rafa Nadal si chiudera alle Final 8 di Coppa Davis. L'obiettivo, prima di dire addio al tennis, è di vincerla per la sesta volta in carriera dopo i trionfi nel 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019.

14:00

Ritiro Nadal, il saluto di Morata

"Grazie leggenda!", questo il messaggio di Morata con allegata una sua foto insieme a Rafa Nadal.

13:56

Nadal, addio al tennis: l'annuncio

E alla fine Rafa ha detto basta. Lo aveva annunciato a Parigi quando, in zona mista, sollecitato da infinite domande sul suo possibile ritiro, si era stizzito: "Sarò io a scegliere e a dire basta. E lo farò in un giorno qualsiasi". Ha optato per un giovedì, un 10 ottobre, una tarda e apparentemente anonima mattinata per dire addio, saluto tutti, ringrazio e me ne vado. LEGGI TUTTO

13:44

Ritiro Nadal, le parole dal Parlamento Europeo

Anche la politica saluta il campione spagnolo, con la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha scritto: "Campione, gigante, leggenda. Grazie per avere ispirato milioni di persone, in particolare bambine e bambini, e averli spinti a dare il meglio di sé stessi".

13:38

Sinner, parole da brividi per Nadal: "Grazie Rafa"

Jannik Sinner ha appreso dell'addio al tennis di Nadal non appena terminata la sua partita contro Medvedev. E da Shanghai ha voluto così parlare del campione spagnolo che ha cambiato la storia del tennis e dello sport. LEGGI TUTTO

13:30

Ritiro Nadal, la lettera del Real Madrid

Il Real Madrid, la squadra per la quale Nadal ha sempre tifato, ha dedicato una lunga lettera per il suo ritiro: "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione vogliono mostrare la loro ammirazione e affetto per una delle più grandi leggende dello sport spagnolo e mondiale di tutti i tempi. Per noi e per tutto il madridismo è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il nostro club, come membro onorario del Real Madrid. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afferma che Rafa Nadal è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese ed è un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera".

13:23

Nadal, la dedica degli Australian Open

Questo il messaggio dall'account ufficiale degli Australian Open, torneo Slam che Nadal ha vinto due volte in carriera (2009 e 2022): "Ricordi leggendari. Sei amato in tutto il mondo e anche qui in Australia. Siamo grati per tutti i momenti indimenticabili. Grazie di tutto Rafa!".

13:15

Nadal, Bertolucci si commuove in diretta tv

L'ex campione azzurro commenta l'addio al tennis di Rafa, raccontando alcuni aneddoti e ricordi sulla carriera dello spagnolo: "Sapevamo che sarebbe arrivato il momento, ma quando certe notizie escono come fai a restare sereno?". LEGGI TUTTO

13:06

Ritiro Nadal, tutti i vip in lacrime

Ecco le reazioni online alla notizia del ritiro di Rafa Nadal.