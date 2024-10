Clamoroso a Shanghai, Alcaraz out contro Machac: niente semifinale con Sinner

Non ci sarà l'undicesimo atto della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. Se il numero uno al mondo ha fatto il suo dovere battendo in apertura di programma Daniil Medvedev con il punteggio di 6-1 6-4, il tennista spagnolo si è arreso a sorpresa al numero 33 del mondo ceco Tomas Machac con lo score di7-6(5) 7-5 dopo un'ora e 55 minuti di gioco. Per Alcaraz si tratta della quarta sconfitta stagionale contro un giocatore fuori dalla Top 20. Un dato rilevante soprattutto in ottica classifica se si pensa che, invece, Sinner nel 2024 non ha mai perso nel 2024 contro giocatori così indietro in classifica.